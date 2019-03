Ab 1. April müssen Krumpendorfer ihre Postgeschäfte in Klagenfurt erledigen. Post sucht einen neuen Postpartner.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein neuer Postpartner in Krumpendorf wird gesucht © Andreas Troescher

Ein Aushang im Spar Supermarkt weist darauf hin: Ab 1. April können in der Gemeinde Krumpendorf keine Postgeschäfte mehr erledigt werden. Pakete, Einschreiben und Ähnliches müssen ab diesem Zeitpunkt in der Postfiliale beim Hauptbahnhof Klagenfurt abgeholt werden. In der Gemeinde ist deshalb die Aufregung groß. „Wir überlegen sogar eine Unterschriftenaktion. Gerade für ältere Menschen muss eine Post im Dorf sein“, sagt Gemeinderat Markus Steindl (FPÖ).

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.