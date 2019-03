Kleine Zeitung +

Klagenfurt-Waidmannsdorf Gefährliche Szenen auf Klagenfurter Bahnkreuzung

Am Bahnübergang in Klagenfurt-Waidmannsdorf blieben am Mittwoch wegen einer Störung zwei Schrankenbäume 17 Minuten lang oben. Trotz Rotlicht gingen Wartende über die Gleise.