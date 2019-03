Facebook

VW-Abgasskandal: Richterin Sabine Grün will Entscheidung des EuGH abwarten © (c) Hannes Krainz

Vertagt wurde am Mittwoch die Entscheidung ob das Landesgericht (LG) Klagenfurt für eine Schadenersatzklage gegen VW zuständig ist. Richterin Sabine Grün hat das Verfahren ausgesetzt. Solange bis der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden hat, ob für die Forderungen der Kläger die einzelnen Landesgerichte in Österreich zuständig sind, oder nur Gerichte in Deutschland. Jenem Land, in dem VW seinen Firmensitz hat.

