Tausende Euro Schaden Unbekannte zerkratzten parkendes Auto

In Klagenfurt-Viktring wurde Pkw schwer beschädigt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei ermittelt.

Täter verwendeten spitzen Gegenstand © Weichselbraun

Bisher unbekannte Täter beschädigten in den Abendstunden des 22. März in Klagenfurt-Viktring einen auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellten Pkw. Das gab die Polizei am Dienstag bekannt. Mit einem spitzen Gegenstand wurden mehrerer Karosserieteile der Fahrzeugfront zerkratzt.