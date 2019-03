Facebook

In der Maximilianstraße entstehen gerade 145 neue Wohnungen. In Summe werden in Klagenfurt in den nächsten Jahren 2000 Wohnungen gebaut © Markus Traussnig

Wer soll all diese Wohnungen bewohnen? Eine Frage, die sich, im Angesicht dutzender Großbaustellen quer durch die Stadt, zahlreiche Klagenfurter stellen. Am Gelände des Waidmannsdorferhofs baut der ehemalige Pflege-Unternehmer Stephan Wagner rund 100 Eigentumswohnungen, wenige Meter entfernt baut das Kärntner Siedlungswerk 148 Wohnungen. In Summe sind derzeit rund 2000 neue Wohnungen in Klagenfurt geplant beziehungsweise bereits im Bau – vom Stadtteil Harbach bis hin zum ehemaligen ÖDK-Gelände an der Westeinfahrt der Stadt. Nicht eingerechnet sind dabei Gebiete wie das Neuner-Areal, für das keine konkreten Pläne vorliegen.

Jedoch: Allen Bedenken zum Trotz kann der Markt diese Wohnungen noch immer aufnehmen. „Wir haben vor wenigen Monaten begonnen, ein Objekt in der Nähe der Innenstadt mit rund 100 Wohneinheiten zu vermieten, mittlerweile sind noch fünf frei“, sagt Immobilienunternehmer Paul Perkonig, gleichzeitig Sprecher seiner Fachgruppe in der Wirtschaftskammer.

