Die Sonne kommt zeitweise durch © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Wir liegen am südlichen Rand eines Hochdruckgebietes namens Irmelin mit Zentrum bei den Britischen Inseln. Von Norden erreichen Wolkenfelder unser Land, die Sonne kommt dennoch zeitweise durch. Es bleibt gänzlich trocken. Im Gebiet westlich von Villach geht sich am meisten Sonne aus, vor allem am Nachmittag. "Wer sich in die Höhe begibt, sollte sich in erster Linie gegen Wind und Kälte wappnen", rät Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Auf den Bergen und Skipisten weht der Wind nämlich nach wie vor zum Teil sehr böig aus nördlichen Richtungen und er fühlt sich naturgemäß auch recht kalt an.