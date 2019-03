Facebook

Klagenfurt hat einen neuen Treffpunkt für Bier- und Weinliebhaber: In der Koschatstraße 32–34 eröffnet Anfang April die „Hirter Genusstheke“ ihre Pforten. In direkter Nachbarschaft von „Karin’s Bastel-Treff“ entsteht auf 24 m² ein Verkaufsladen, in dem sich alles um Bier und Wein dreht.„Bei uns können sich die Kunden mit regionalen Getränken und Speisen eindecken“, sagt Mario Donner, Marketingleiter von „Hirter Bier“. „Sie können zwischen zwanzig verschiedenen Biersorten wählen, vom Pils bis zum Zitronenradler.“

Wichtig: Sämtliche Sorten sind „Craft-Biere“: „Wir verkaufen kein traditionelles Einheitsbier, sondern handgemachte Produkte“, betont Donner.



Auch Spirituosen, Limonaden sowie an die 100 Weine befinden sich in den Verkaufsregalen. „Bier und Wein sind keine Feinde, sondern Freunde“, schmunzelt Donner. Vollendet wird das Angebot mit regionalen Speisen, von Gulasch über Käse bis hin zum Dry Aged Steak.