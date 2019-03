Facebook

Ritter Rost kommt nach Klagenfurt © Zarfl

Die Puppenbühne „Hatschi“ aus Deutschland tourt quer durch ganz Österreich und macht in dieser Woche in Klagenfurt Station. Mit dem Programm „Ritter Rost und das Haustier“ nach der Kinderbuchgeschichte von Jörg Hilbert und Felix Janosa wird die Puppenbühne von 28. bis 31. März beim Pfarramt St. Hemma in der Feldkirchner Straße ihr beheiztes 10 mal 15 Meter großes Theaterzelt aufstellen. Am Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es Vorstellungen jeweils um 16 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr.