Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Grazathlon starten jedes Jahr hunderte Läuferinnen und Läufer © Ballguide

Vom Strongmanrun bis hin zum Grazathlon - Hindernisläufe sind seit einigen Jahren der große Renner in der Sportszene. Wobei bei der Kombination aus Sport und Spass letzteres im Mittelpunkt stehen sollte. Am 30. April bekommt nun auch Klagenfurt seinen Gatsch-Lauf. "Kärnten Läuft"-Organisator Michael Kummerer hob den "X-Trail-Business Run" aus der Taufe. Am 30. April wird auf der Schleppe Alm eine fünf Kilometer lange Strecke ausgeflaggt, neben 125 Höhenmetern muss man auch fünf Hindernisse überwinden. Man wird etwa über Autoreifen und Heuballen klettern müssen. Gestartet wird in Teams zu je drei Läufern.