Ernst Motschilnig, Helmut Sagerschnig, Franz Petritz und Hannes Kuschnig © (c) Spatzek

Es ist die häufigste Todesart in Österreich außerhalb eines Krankenhauses. Am plötzlichen Herztod sterben jedes Jahr landesweit rund 12.000 Menschen. Weil im Notfall jede Minute zählt, hat die Stadt Klagenfurt in Zusammenarbeit mit der Uniqa VerHicherung vor wenigen Tagen die erste Defibrillatorsäule in der Landeshauptstadt aufgestellt. „Als Standort haben wir den Heuplatz gewählt. Er ist zentral gelegen, gut sichtbar und für jeden zugänglich“, erklärt Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz, der mit der Säule gleichzeitig auch Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen will. Je schneller bei plötzlichem Herzstillstand Hilfe da ist, desto höher sind die Überlebenschancen und desto geringer die Folgeschäden.