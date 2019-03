Facebook

Bisher unbekannte Täter steigen in der Nacht zum 23.03.2019 über ein eingeschlagenes Kellerfenster in die Räumlichkeiten der Gaststätte "Elkes Pub" in der Rosentalerstraße ein. Im Lokal brachen sie zwei Dartautomaten auf und stahlen daraus, sowie aus der Kellnerbrieftasche, Bargeld in derzeit unbekannter Höhe. Weiters wurden ein Laptop und sechs Packungen Zigaretten gestohlen. Die Schadensumme ist noch nicht bekannt.Die Ermittlungen sind im Gange, es gibt allerdings noch keine näheren Hinweise zu den Verdächtigen.