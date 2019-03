Facebook

Bei Razzien in Italien wurden Waffen und Munition gefunden, die für die Mafia bestimmt waren und angeblich auch aus Kärnten kamen © YOUTUBE (PUPIA CRIME; SCREENSHOT)

Zwei Kärntner als Waffenlieferanten der Mafia? Diesen schweren Verdacht prüfen derzeit zwei Staatsanwaltschaften, in Klagenfurt und in Neapel. Den Männern (Vater und Sohn) wird illegaler Waffenhandel vorgeworfen. Sie sollen Gewehre und Pistolen an die Mafia verkauft haben. Für die Unterkärntner gilt die Unschuldsvermutung. Bei einer großen Polizeiaktionen Mitte Dezember in zwei Kärntner Bezirken wurden die Männer festgenommen und Hunderte Waffen gefunden.

