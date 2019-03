Mit dem „Sportehrenzeichen in Silber“ wurde Samstagvormittag Mag. Markus Auer ausgezeichnet. Auer ist in Klagenfurt ein engagierter Förderer des Sportes.

Ernst Nagelschmied, Jürgen Pfeiler, Markus Auer und Gunther Spath © StadtPresse/Hude

Am Samstag fand in der Ballspielhalle Viktring das 16. Integrationsfußballturnier der Diözesansportgemeinschaft statt. Zwölf Mannschaften nahmen daran teil, u. a. auch ein Team der Suchtberatung des Klagenfurter Magistrates.

Bei dieser Veranstaltung wurde Markus Auer von Sportreferent

Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler geehrt. Pfeiler dankte recht herzlich für das Engagement und hob die Bedeutung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Sportbereich besonders hervor. „Ohne den vielen fleißigen Helfern im

Hintergrund wären viele sportliche Leistungen und Erfolge gar nicht möglich“, so Pfeiler. Auer organisiert immer das erfolgreiche Fußballturnier.