Klaus Littmann © (c) Weichselbraun Helmuth

Die Diskussionen um das Kunstprojekt „Wald im Stadion“ gehen in die nächste Runde. (Erst vor kurzem hatte eine Party in der "Villa for Forest" für Aufregung gesorgt, bei der lebende Wildvögel präsentiert worden waren).

Grund für die aktuelle Debatte dürfte ein heute veröffentlichter ORF-Bericht sein, demzufolge die Bäume aus Italien, Holland und Deutschland geliefert werden. "Besonders seltsam muten diese Pläne vor dem Hintergrund an, dass als Intention des Projektes von dessen Befürwortern immer wieder umweltpolitische Aspekte wie die Wichtigkeit des Waldes und seine Bedrohung durch die Menschen ins Treffen geführt werden", teilt der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Gernot Darmann in einer Presseaussendung mit.



-> Lesen Sie hier ein Interview mit Klaus Littmann, dem Künstler hinter dem Wald im Stadion-Projekt.