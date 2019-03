Facebook

Conquer The Lake Festival Strandbad Klagenfurt - Juni 2018 © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Letzten Sommer fand im Strandbad sowie im Schloss Loretto zum ersten Mal das „Conquer The Lake“-Festival statt, welches zum Saisonbeginn ein junges Publikum nach Klagenfurt locken sollte. Festivalteilnehmer kämpften in sportlichen, digitalen und geistigen Disziplinen um die Eroberung des Wörthersees. 30.000 Euro investierte der Tourismusverband vorab in Marketingaktivitäten. Dennoch war die Bilanz des Festivals am Ende durchwachsen.