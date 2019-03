Facebook

Das sonnige Wetter lädt zum Eiskosten ein. © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Tagsüber wird es zumeist wieder recht sonnig und am Nachmittag gibt es frühlingshafte Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Das Hochdruckgebiet schwächt sich vorerst nur wenig ab und es sorgt somit auch am Samstag noch für strahlendes Wetter.

Die Sonne scheint zumeist vom Morgen bis zum Abend und lediglich ein paar wenige und voraussichtlich auch nur dünne Schleierwolken dürften den blauen Himmel kurz einmal etwas zieren. In der Früh ist es immer noch recht kalt und lokal sogar leicht frostig. "Unternehmungen im Freien sind bei den derzeitigen Wetterverhältnissen durchaus zu empfehlen und man kann daher zum Beispiel eine Radtour besonders am Nachmittag wagen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger.