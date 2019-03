Facebook

Die Glasplatten an der Fassade wurden durch Metallplatten ersetzt © KLZ/Markus Traussnig

Seit den späten 1960er Jahren prägt das Rothauer Hochhaus das Stadtbild und löste in Sachen Architektur etliche Kontroversen aus. In den vergangenen Jahren hatte der Zahn der Zeit kräftig an der Fassade genagt. Es lösten sich sogar Glasplatten aus der Verankerung. Deshalb wurde 2018 eine Generalsanierung in Angriff genommen.

