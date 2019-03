Das nächste Mega-Konzert für Klagenfurt steht an: Deep Purple werden am 1. Dezember in der Klagenfurter Messehalle auftreten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/EPA/Alessandro Della Bella

Beim Namen "Deep Purple" ertönt wohl in den Ohren eines jedes Rockmusikers das berühmteste Gitarrenriff aller Zeiten: "Smoke on the Water" (siehe Video unten). Für alle Fans der britischen Rockband gibt es jetzt gute Nachrichten: Am 1. Dezember 2019 werden Deep Purple mit Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse und Don Airey die Klagenfurter Messehalle rocken. Es handelt sich dabei um das einzige Konzert, das 2019 in Österreich, Slowenien und Kroatien stattfindet.