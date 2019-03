Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Schwelbrand verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro. © (c) Bifi - Fotolia

In der Nacht zum 21. März 2019 brach in einer Küche einer Wohnung in Tigring, in der Gemeinde Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, aus bislang unbekannter Ursache ein Schwelbrand aus. Den bereits erloschenen Brand bemerkte die 24-jährige Wohnungsmieterin erst nach ihrer Rückkehr in die Wohnung um 07. 45 Uhr. An der Küchenzeile entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.