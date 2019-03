Denise Wornig (25) aus Magdalensberg nimmt an der weltweit größten Frauenkonferenz in New York teil.

Neben dem Fulbrigt-Stipendium wurde Wornig auch mit dem Gusenbauer-Stipendium des ehemaligen Bundeskanzlers Alfred Gusenbauer ausgezeichnet © KK

Das „Howdy“ kommt ihr schon fast so leicht über die Lippen, wie das „Griaß di“ – immerhin ist es schon ein halbes Jahr her, dass Denise Wornig nach Texas gezogen ist. Was die 25-Jährige dort macht? Ihren Master in „Nationale Sicherheit und Diplomatie“ – und das als Fulbright-Stipendiatin an der Texas A&M University, konkreter an der „George H. Bush School of Government and Public Service“, die vom 41. Präsidenten der USA gegründet wurde.

