Der schlechte Zustand der Brücken ist ein Sicherheitsrisiko und Ärgernis für Autofahrer © Markus Traussnig

Nach dem Brückeneinsturz in Genua im August des Vorjahres hat das Land Kärnten die Sicherheit der 1750 Brücken überprüft. Dabei wiesen 66 Brücken so schwere Schäden auf, dass sie nur mit der Güteklasse 4 bewertet werden konnten. Zudem sind über 500 Brücken zwischen 50 und 80 Jahre alt, 58 Brücken sogar älter als 80 Jahre. „Wir müssen aus Sicherheitsgründen in den nächsten Jahren vermehrt auf auf Brücken-Neubauten und Generalsanierungen vorbereitet sein“, sagt Landesrat Martin Gruber (ÖVP), zuständig für den Brückenbau.

