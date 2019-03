Facebook

Das Ersturteil wurde bestätigt © Markus Traussnig

Seit Jahren schwelt ein Konflikt zwischen Bewohnern von Vikring und dem Schützen- und Sportverein Sponheim Viktring. Wegen des Schießlärms haben sich einige Anrainer zusammengeschlossen und eine Unterlassungsklage gegen den Verein und den Verpächter des Geländes eingebracht. Diese wurde im Sommer 2018 abgewiesen. In der Begründung des Urteils hieß es unter anderem, der Lärm sei ortsüblich. Der Verein sei bereits seit den 1970er-Jahren in Viktring ansässig, die Häuser und Wohnung aber erst später errichtet worden.

Daraufhin sind die Bewohner, die von gesundheitsschädigenden Auswirkungen des Schießlärms sprechen, in Berufung gegangen. Damit sind sie nun allerdings erneut gescheitert. Die Berufung wurde vom Landesgericht Klagenfurt abgewiesen.

