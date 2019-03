Facebook

Die 36 Abgeordneten des Kärntner Landtags © Markus Traussnig

Die Messlatte hat die FPÖ selbst gelegt – und zwar, für ihre Verhältnisse, ziemlich hoch. Sie will am morgigen Freitag im Rahmen eines Sonderlandtags über die Verrohung der Sprache in der Politik debattieren. Da referieren Experten in eigener Sache, kann man anmerken.

