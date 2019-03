Facebook

Das Wetter lädt ein, den Kaffee draußen zu genießen © Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Ein kräftiges Hochdruckgebiet bestimmt zur Zeit auch in unserem Land das Wetter. Dabei wird die bei uns noch lagernde, eher frische Luftmasse von der bereits recht kräftigen Märzsonne nun langsam erwärmt. Die Sonne scheint vor allem am Vormittag oft sogar von einem wolkenlosen Himmel. Am Nachmittag ziehen dann in besonders höheren Luftschichten ein paar dünne Eiswolken durch. Stören dürften diese Wolken aber nur wenig. "In den Morgenstunden ist es zumeist noch frostig und man sollte wegen der Pflanzen im Freien vorsichtiger sein", gibt der Meteorologe Reinhard Prugger zu bedenken. Tagsüber steigen dann die Temperaturen rasch an und sie erreichen in den Nachmittagsstunden in den Niederungen rund um Villach Werte bis nahe +14 Grad.