Laut Falstaff-Restaurant Guide ist Hubert Wallners See Restaurant Saag einmal mehr das beste Restaurant Kärntens. Für den Saisonstart holt er den Haubenkoch Andreas Katona von Wien an den Wörthersee.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neuer Weinspezialist im 3-Hauben-See Restaurant Saag: Andreas Katona (links) mit Hubert Wallner © Saag

Der neue Falstaff-Restaurant Guide hat Hubert Wallners See Restaurant Saag wieder als bestes Restaurant Kärntens gelistet. Für die am 4. April startende Saison hat sich Wallner hochkarätigen Zuwachs geholt: Andreas Katona wechselt vom 3-Hauben- und 2-Michelin-Sterne Restaurant Amador in Wien an den Wörthersee.