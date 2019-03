Steinmetzbetrieb aus Klagenfurt insolvent

Facebook

Der Steinmetzbetrieb "Marmor & Granit Steinmetz GmbH" ist insolvent. Gegen den Betrieb in der Hans-Sachs-Straße in Klagenfurt wurde heute ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Rund 48 Gläubiger und 16 Dienstnehmer sind betroffen. Passiva von 600.000 Euro stehen Aktiva von 173.400 Euro gegenüber, hieß es in einer Aussendung. „Beginnend mit Ende 2018 konnten einige größere Aufträge nicht abgearbeitet bzw. begonnen werden, da es von Auftraggeberseite zu verantwortenden Verzögerungen bei der Erbringung von Vorleistungen gab, weshalb die Schuldnerin geplante Zahlungseingänge nicht erhielt, welcher Umstand zur nunmehrigen Zahlungsunfähigkeit führte“, wurde als Ursache angegeben.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 15.04.2019 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden.