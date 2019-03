Nach Verbalentgleisung Airline-Sager hat Nachspiel vor Gericht

Facebook

Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz © Markus Traussnig

1. Ist der Streit um den Airlines-Sager der Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) mittlerweile ausgestanden?

Nein. Die Grüne Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann hat zwar die Entschuldigung von Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) angenommen – nun fordert sie aber eine von Vizebürgermeister Wolfgang Germ (FPÖ). Dieser wollte Schmid-Tarmann ja ein Wohlfühl-Seminar verordnen. Derweil sind Germ und Stadtrat Christian Scheider (FPÖ) darum bemüht, ihre Rolle in dieser Sitzung klarzustellen – sie würden politische Gegner in solchen Sitzungen nicht ausrichten. Inzwischen ist eine neue Aufnahme der Sitzung aufgetaucht, auf der, im Anschluss an den MathiaschitzSager „Dass sie nicht mehr zurückkommt oder was? Mit der Ethiopian Air?“ ein deutliches „Pfoah“ zu hören ist, das man Scheider zuordnen kann. Eine andere Männerstimme kommentiert den Sager mit „grauslich“.