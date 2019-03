Nachdem in der Vorwoche ein Tonband aus dem Klagenfurter Stadtsenat für Aufregung sorgte, tauchte nun eine neue Aufnahme der gleichen Sitzung auf.

Klagenfurts Bürgermeisterin © Markus Traussnig

Ein Sondergemeinderat - das ist es, was die FPÖ nun als Folge des Mathiaschitz-Sagers fordert. Dort will man die Verantwortung der einzelnen im Stadtsenatssitzungssaal anwesenden Personen aufzeigen. Wie berichtet, sagte Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) über die - bei der Sitzung nicht anwesende - Grüne-Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann: „Dass sie nicht mehr zurückkommt oder was? Mit der Ethiopian Air?“.