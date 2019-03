Kleine Zeitung +

Keine Lenkberechtigung 24-Jähriger fuhr fremdes Auto zu Schrott

Ein 24-Jähriger baute am Dienstag in den frühen Morgenstunden einen Unfall, bei dem ein Auto schwer beschädigt wurde. Wie sich herausstellte, hat der Mann keine Lenkberechtigung und das Auto ohne Erlaubnis in Betrieb genommen.