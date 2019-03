Facebook

Die unbekannten Täter erbeuteten Schmuck © Fotolia

Bisher unbekannte Täter waren am Montag in der Landeshauptstadt auf Diebstour. Es wurde in gleich zwei Klagenfurter Wohnhäuser eingebrochen. In beiden Fällen wurde Schmuck gestohlen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Viktring bittet um Hinweise.