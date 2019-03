Der vierköpfige Klub der Grünen beriet sich am Montag erstmals seit dem umstrittenen Sager von Bürgermeisterin Mathiaschitz über Konsequenzen.

Mathiaschitz und Frey © Markus Traussnig

Am 30. April wird der Klagenfurter Gemeinderat wieder zusammenkommen. Ob dann noch eine Dreier-Koalition im Klagenfurter Rathaus regieren wird, ist allerdings mehr als offen. Denn auch wenn am Montag die Klagenfurter Grünen nach einer Klubsitzung bekundeten zur Koalition mit SPÖ und ÖVP zu stehen: So brüchig wie nun war diese Konstruktion noch nie.

