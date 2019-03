Facebook

Die Familie Kanduth will den Sandwirth in den Schulbereich erweitern © Markus Traussnig

Dass die Auseinandersetzung um den Verkauf der Benediktinerschule mit harten Bandagen geführt wurde, war bekannt. Auch, dass die FPÖ in der Gemeinderatssitzung gegen einen Verkauf der Schule an die Bietergemeinschaft rund um die Familie Kanduth stimmte. Was nun erst ans Licht kam, ist eine Anzeige bei der Staatsanwalschaft. Die Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz, Liegenschaftsreferenten Stadtrat Markus Geiger, den Magistratsdirektor Peter Jost und die Mitglieder der Bewertungskommission wurden wegen des Verdachtes der Untreue im Zusammenhang mit der Veräußerung des Areals der Benediktinerschule angezeigt.