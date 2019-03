Facebook

Ein Kurzschluss wird von der Feuerwehr als vermutliche Brandursache angegeben © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

In einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Ghegagasse in Klagenfurt/St. Ruprecht kam es Montagmittag zu einem Brand. Dieser konnte von den Helfern der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, der Freiwilligen Feuerwehr St. Ruprecht und der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter umgehend gelöscht werden.