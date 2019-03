Facebook

Teilweise begleiten uns noch dichtere Wolken © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Der Luftdruck steigt und von Norden her strömt nun trockenere Luft bei uns ein. Ein Hoch mit dem Namen Hannelore dehnt sich vom Westen her in Richtung Alpen aus. "Eigentlich markiert der Dienstag den Übergang von Tiefdruckwetter zu Hochdruckwetter", behauptet der gut gelaunte Weterexperte Werner Troger. Vorerst machen sich teils noch dichtere Restwolken bemerkbar, aber auch die Sonne wird sich zeigen können. Es fällt kein Regen oder Schnee mehr. Nach einer kalten Nacht hat es tagsüber beispielsweise in Treffen bei Villach maximal 8 Grad.