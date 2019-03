Am Montag um 18 Uhr treffen sich die Klagenfurter Grünen zur Krisensitzung.

Grüne-Stadtrat Frank Frey © Markus Traussnig

Am Mittwoch letzter Woche wurde publik, dass Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) sich in der Stadtsenatssitzung einen Kommentar auf Kosten der Grüne-Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann erlaubte. Wörtlich sagte Sie: „Dass sie nicht mehr zurückkommt oder was? Mit der Äthiopien Air?“