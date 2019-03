Kleine Zeitung +

Klagenfurt Amtsbekannter 37-Jähriger als zweifacher Taxiräuber ausgeforscht

In der Nacht auf Samstag waren in Klagenfurt zwei Taxilenker überfallen und beraubt worden. Ein Beamter des Stadtpolizeikommandos, der die Personenbeschreibung las, erinnerte sich an den Tatverdächtigen.