Ein Alkolenker (19) aus der Steiermark überholte in Ebenthal einen Autofahrer rechts. Es kam zu einer Kollision der beiden Pkw. Der 19-jährige Lenker schlitterte dann mit seinem Auto am Dach liegend gegen ein Brückengeländer

Schwer verletzt wurde der 19-jährige Steirer aus diesem Pkw geborgen. © FF Gurnitz

Ein Alkolenker verursachte in der Nacht auf Sonntag einen schweren Unfall in Klagenfurt-Land. Am Sonntag um 2.25 Uhr lenkte ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal seinen PKW auf der Packer Bundesstraße (B 70) aus Klagenfurt kommend in Richtung Völkermarkt. Auf der zweispurigen Fahrbahn fuhr vor ihm ein 24-jähriger Mann aus Eberndorf (Völkermarkt) auf der Überholspur. Auf Höhe Niederdorf in der Marktgemeinde Ebenthal überholte der 19-Jährige plötzlich rechts. Dabei kam es zu einer Kollision der beiden Autos.