Ein Nebengebäude eines Gasthauses in Krumpendorf brannte am Samstagabend. Gäste waren keine anwesend, weil das Lokal noch geschlossen hatte. Gefährlicher Einsatz für die Feuerwehr wegen Hitzeentwicklung im Heizraum.

Neben einem Gatshaus begann es zu brennen © FF Krumpendorf

Am Samstag gegen 21 Uhr gerieten in einem Nebengebäude eines Gasthauses in Krumpendorf gelagerte Holzscheite aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Dadurch kam es im verschlossenen Heizraum zu einer enormen Hitzeentwicklung, wodurch der darin befindliche Warmwasserboiler zerbrochen ist und auch der Holzvergaserkessel beschädigt wurde.