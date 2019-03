Facebook

Suppenglück-Team: Krause, Platzdasch und Iacovitti (von links) © Schild

Das Lokal „Suppenglück und Wurzelwerk“ hat eine neue Inhaberin. „Ich habe in der Nähe gearbeitet und war selbst öfter hier essen. Als das Lokal frei wurde, sah ich die Zeit für mein Projekt gekommen“, sagt Silvia Krause. Die gebürtige Kölnerin ist seit vier Jahren in Klagenfurt. Mit ihr im Team sind Arianna Iacovitti, die bereits im alten Suppenglück gearbeitet hat. Als Chefkoch setzt Martin Platzdasch seine in diversen Biohotels erworbenen Kocherfahrungen um. Er ist sogar als Mietkoch buchbar und gibt im Lokal an den Abenden und am Sonntag Kochkurse.

