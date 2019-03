Facebook

Zu gleich zwei Überfällen auf Taxifahrer kam es in der Nacht auf Samstag in Klagenfurt. Bei dem ersten Fall war ein Taxigast beim Hauptbahnhof zugestiegen. Nach Ankommen an seinem Fahrtziel in der Heizhausgasse gegen 22.40 Uhr schlug der Unbekannte mehrmals mit den Fäusten auf den Taxifahrer ein. Der Mann stahl eine in der Mittelkonsole abgelegte Brieftasche und flüchte anschließend unerkannt. Der Taxifahrer wurde von mehreren Faustschlägen im Bereich des Oberkörpers getroffen und erlitt zudem eine blutende Wunde an der rechten Hand. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief bisher ohne Erfolg. In der Brieftasche befanden sich laut Angaben des 55-jährigen Taxilenkers rund 300 Euro Bargeld.