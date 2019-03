Facebook

Koalitionspartner: Mathiaschitz und Frey © Markus Traussnig

Am Mittwoch hat Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz die Vorwürfe der FPÖ, sie habe der Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann (Die Grünen) einen Platz in einer Maschine der Ethiopian Airline gewünscht, als „unwahr“ zurückgewiesen. Am Donnerstag räumte die SPÖ-Politikerin jedoch ein, dass es den Flugzeug-Sager in der Stadtsenatssitzung am Dienstag gegeben hat. „Aber der Zusammenhang war ein völlig anderer. Ich lasse mir von FPÖ-Landesparteichef Gernot Darmann nicht die Worte im Mund herumdrehen und eine Tötungsabsicht unterstellen“, sagte sie der Kleinen Zeitung und legte ein Wortprotokoll der Tonbandaufzeichnung der Sitzung vor. Die Original-Tonbandaufzeichnung von der Sitzung stellte sie ebenfalls zur Verfügung. Alllerdigns darf diese nicht veröffentlicht werden. Die Aussagen decken sich mit dem Protokoll. Es ist aber auch deutlich mehrstimmiges Gelächter nach dem Flugzeug-Sager zu hören.

