Tipp des Tages Modenschau für den guten Zweck

Pia Vanelly ist bei der Benefizmodenschau mit dabei © Veranstalter

Fanny Lock hat unter dem Motto "Modebewusst mit 50 plus" bereits sieben Charity-Modenschauen veranstaltet, deren Erlös Kärntner Familien zugute gekommen ist, die unverschuldet in Not geraten sind. Nach vier Jahren Pause lädt sie nun am Freitagabend zu einer Modenschau zugunsten der Katastrophenopfer im Lesachtal.

Für die gute Sache spazieren Renate Sandhofer, Johann Rebernig, Charly Mörtl, Karin Bernhard, Manuela Glaser, Wolfgang Winkelbauer mit Stadtrichterkollegen sowie Charly Plautz, Markus Galli und Werner Krassnitzer über den Laufsteg und präsentieren die neuesten Modetrends für die Generation 50 plus. Musikalisch unterhalten Pia Vanelly, Ossi Huber und Gert Prix. Außerdem gibt es einen Los-Verkauf, bei dem es Preise wie einen Flug nach Neapel zu gewinnen gibt.

Klagenfurt. Konzerthaus. Freitag, 15. März, 19 Uhr.