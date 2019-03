Nach Insolvenz"s'Fachl"-Betreiberin ist mit ähnlichem Konzept zurück

Facebook

Zwei Monate nach Bekanntgabe der Insolvenz der beiden „s’Fachl“-Geschäfte in Villach und Klagenfurt werden die Räumlichkeiten jetzt wieder neu eingeräumt. Angesiedelt hat sich in der Postgasse in Villach und der Paradeisergasse in Klagenfurt der Shop „Dein’s & Mein’s“, in dem laut Aufschrift regionale und biologische Produkte verkauft werden. „Wir bieten etwa Lebensmittel und Kunsthandwerk an, das mit einem nachhaltigen Hintergedanken produziert wurde“, sagt Eigentümer und Geschäftsführer Roland Jaritz.

