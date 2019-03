Facebook

Helena Czell, Julia Speiser, Uma Hirschegger, Alexandra Tscheppe, Lina Zandonella, Christina Witzelnig, Antonia Prossnigg und Markus Moussa © Elisabeth Wurzer

"Dieser Themenbereich ist nichts für schwache Nerven", so lautete eine der Reaktionen auf die Ausstellung "Berührungspunkte: 1918-2018", die bis zum 15. März im Lerchenfeld-Gymnasium zu sehen war. In den Kunstwerken setzten sich die Schüler der 7a und der 8ab-Klassen mit dem Gedenkjahr 1918 auseinander. Ausgangsmaterial zur Ideenfindung waren originale Feldpostkarten aus der Zeit im Ersten Weltkrieg. "Bilder wurden thematisiert, reflektiert, interpretiert, umgestaltet, manipuliert oder verfremdet", sagt Zeichenlehrerin Elisabeth Wurzer. "Es ging darum, die zerstörerische Wirklichkeit des Krieges in eine künstlerische Arbeit zu packen. Die Technik durften wir uns aussuchen. Ob als Gemälde, Foto oder gar aus Karton, alles war möglich", erzählt ein Schüler.