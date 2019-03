Tipp des Tages Kabarettgruppe stellt neues Programm vor

Die Kärntner Kabarettgruppe "Heckmeck" präsentiert ihr neues Programm "So nit" und nimmt dabei unter anderem Handwerker, Fliesenleger und die Gewerkschaft aufs Korn.

Peter Kowal, Hannelore Fradler und Ernst Müller © Veranstalter

Unter dem Titel "So nit" stellt die Kärntner Kabarettgruppe "Heckmeck" am Donnerstag ihr neues Programm im Gasthof Krall in Klagenfurt vor.

Die Stammgäste von "Narrisch guat" nehmen dieses Jahr besonders die Handwerker, die Fliesenleger, die Richter, die Viechereien, die Polizei und die Gewerkschaft auf das Korn.

Sämtliche Nummern stammen aus der Feder von Ernst Müller und Peter Kowal. Komplettiert wird das erfolgreiche Trio mit Hannelore Fradler.

Klagenfurt. Gasthof Krall. Donnerstag, 14. März, Beginn um 19.30 Uhr. Tel. 0699-105 582 72