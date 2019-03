Facebook

Bürgermeisterin Mathiaschitz weist die Vorwürfe der FPÖ zurück © Markus Traussnig

Im Klagenfurter Rathaus gehen die Wogen hoch. Beim Klagenfurter Stadtsenat am Dienstag habe es laut Stadtsenatsmitgliedern eine massive verbale Entgleisung der Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) gegeben. In der Diskussion um eine mögliche Veräußerung der Parkplätze bei der Cinecity an das Unternehmen Laas, kam die Sprache auf Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann (Grüne) und ihre vehemente Ablehnung eines Verkaufs. Vizebürgermeister Wolfgang Germ (FPÖ) scherzte daraufin, er würde Schmid-Tarmann den Entspannungs-Coach Martin Winterheller verordnen. Mathiaschitz soll darauf lachend gesagt haben: "Damit sie nicht mehr zurück kommt, mit der Äthopien-Airline."

