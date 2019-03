Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei Klagenfurter Feuerwehren rückten aus © MAK - Fotolia

Heute, Mittwoch, heulten gegen 5.20 Uhr in Klagenfurt die Sirenen. Eine Frau hatte ihre Wohnung in der Harbacher Straße in St. Peter verlassen, aber einen Suppentopf auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Es war zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Berufsfeuerwehr und die FF Haidach rückten sofort aus. "Die Wohnung war stark verraucht, es ist zu keinem Brand gekommen", sagt Einsatzleiter Helmut Unterluggauer. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr belüftet.