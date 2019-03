Lilihill-Projekt in Klagenfurt Ex-KTZ-Gebäude wird zu Hotel mit 137 Zimmern

Facebook

Die Bauarbeiten am ehemaligen KTZ-Gelände in Klagenfurt gehen zügig voran © Weichselbraun

Der Rohbau für das Lilihill-Gebäude am ehemaligen KTZ-Gelände am Viktringer Ring in Klagenfurt wächst rasant in die Höhe und dürfte in Kürze fertiggestellt sein. Der Bauherr, die Viktringer Ring 28 Immobilien GmbH, hat jetzt beim Magistrat Klagenfurt um die Erteilung der gewerberechtlichen Generalgenehmigung für die Betriebsanlage angesucht. Gleichzeitig ersucht die Tristar Austria Gmbh um eine gewerberechtliche Spezialgenehmigung. Die aus der Kundmachung ersichtlichen Details des Brain@Work Projektes des Investors Franz Peter Orasch: Der Bau hat acht Geschosse (davon zwei Untergeschosse). Die zweistöckige Tiefgarage hat pro Ebene 50 bzw. 56 Stellplätze. Im Erdgeschoss befinden sich das Ibis Styles-Hotel (Rezeption mit einer Lounge), Büros, Gastronomie und die Bildungseinrichtung. Im ersten Stock nur Büros und vom zweiten bis zum fünften Stock das Hotel. Das Hotel, Betreiber ist die Tristar Austria Gmbh als Franchisenehmer, hat 137 Zimmer und soll um den Jahreswechsel 2019/20 eröffnet werden. Im Gastronomiebereich wird es 235 Verabreichungsplätze geben. Als Betriebszeiten sind 0 bis 24 Uhr vorgesehen.

Das Verfahren wird als einfaches Bewilligungsverfahren ohne Parteistellung der Nachbarn durchgeführt. Diese wurden gestern von der Einleitung des Verfahrens verständigt. Die Fertigstellung des markanten Gebäudes am Viktringer Ring ist in der zweiten Hälfte des heurigen Jahres geplant.

Direkt angrenzend an das Lilihill-Gebäude, auf dem Kosta-Areal in der 10.-Oktober-Straße plant Investor Stephan Wagner den Bau von mehreren Wohnungen. Das Gebäude soll ebenfalls fünfstöckig werden. Das Projekt ist allerdings noch nicht beschlussreif.

