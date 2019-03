Abkühlung aus dem Norden Schäden durch Sturm in Kärnten

Facebook

In Oberösterreich hat Sturmtief "Eberhart" Schäden hinterlassen © APA/FOTOKERSCHI.AT/PRIVAT

Der Wind hatte es in sich: 86 Stundenkilometer in Millstatt, 80 km/h in Völkermarkt, 78 km/h in Friesach, 76 Stundenkilometer in Klagenfurt und St. Veit, 74 km/h in Villach und Obervellach. Kräftig durchgeblasen hat eine Nordströmung in den letzten zwei Stunden weite Teile Kärntens. "In Villach hatten wir binnen einer halben Stunde einen Temperaturrückgang von fünf Grad", sagt Christan Stefan, Leiter der Zamg-Außenstelle am Flughafen Klagenfurt-Annabichl.