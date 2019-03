60 Feuerwehreinsätze in Kärnten Sturm ließ Blechdach durch die Luft fliegen

Kräftiger Wind mit Spitzen bis zu 90 km/h hat am Montag zu rund 60 Feuerwehreinsätzen geführt. In St. Veit wurde eine Garage abgedeckt. Bäume stürzten auf Straßen. 100 Haushalte über Nacht ohne Strom.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gebäude wurde stark beschädigt © Privat

Sturmtief "Eberhart" hinterließ in den vergangenen Stunden auch in Kärnten Spuren. Die Landesalarm- und Warnzentrale (Lawz) meldet Montagabend rund 60 Feuerwehreinsätze in allen Bezirken bis auf Hermagor und Wolfsberg. In erster Linie mussten die Helfer Straßen von umgestürzten Bäumen freischneiden. Wie etwa in der Gemeinde Ebenthal oder gegen 13 Uhr im Gemeindegebiet von Seeboden. Dort wurden nicht nur Bäume entwurzelt, sondern auch Stromleitungen beschädigt. Verkehrsbehinderungen waren die Folge.